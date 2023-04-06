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НовостиОбщество6 апреля 2023 14:04

В Казани снесут еще девять незаконно установленных торговых объектов

Владельцам предложили самим их демонтировать до 10 апреля
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Под снос попали киоски на девяти улицах Казани.

Под снос попали киоски на девяти улицах Казани.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани демонтируют еще девять незаконно размещенных торговых объектов. Соответствующее распоряжение опубликовали в сборнике документов Исполкома города.

Под снос попали постройки на улицах Дорожная, Меридианная, Ленинградская, Правды, Азина, Рихарда Зорге, Гарифа Ахунова, Ново-Давликеевская и проспекте Победы. Владельцам необходимо убрать незаконные киоски до 10 апреля, в противном случае - они будут демонтированы принудительно.

Напомним, ранее в Казани собирались снести здание на территории обсерватории имени Энгельгардта.

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