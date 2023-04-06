В Казани снесут еще девять незаконно установленных торговых объектов

Под снос попали киоски на девяти улицах Казани. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани демонтируют еще девять незаконно размещенных торговых объектов. Соответствующее распоряжение опубликовали в сборнике документов Исполкома города.

Под снос попали постройки на улицах Дорожная, Меридианная, Ленинградская, Правды, Азина, Рихарда Зорге, Гарифа Ахунова, Ново-Давликеевская и проспекте Победы. Владельцам необходимо убрать незаконные киоски до 10 апреля, в противном случае - они будут демонтированы принудительно.

Напомним, ранее в Казани собирались снести здание на территории обсерватории имени Энгельгардта.

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