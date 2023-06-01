По словам Минниханова, только с любовью, пониманием и поддержкой взрослых дети могут воплотить свои самые смелые мечты. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Международным днем защиты детей, который отмечают ежегодно 1 июня. Соответствующую запись он опубликовал в своем телеграм-канале.

- Только с любовью, пониманием и поддержкой взрослых дети могут воплотить свои самые смелые мечты. С праздником, с Днем защиты детей, - отметил глава республики.

Напомним, ранее мы опубликовали полную программу праздничных мероприятий на День защиты детей 2023 в Казани. В программе праздника – игры, концерт, танцевальные мастер-классы, аниматоры, модный показ одежды и не только.

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