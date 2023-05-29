Дети смогут поучаствовать в интерактивных площадках, поиграть в творческий дартс и большое домино. Фото: Мария АНАНОВА

В День защиты детей 1 июня 2023 в Казани организуют множество мероприятий, которые будут интересны не только самым юным зрителям, но и их родителям. В программе праздника – игры, концерт, танцевальные мастер-классы, аниматоры, модный показ одежды и не только.

Рассказываем, куда сходить в Казани на День защиты детей 1 июня 2023, и публикуем самую подробную программу мероприятий.

Куда сходить в Казани на День защиты детей 1 июня 2023

С 10.00 до 12.00 в парке у Дворца культуры им. Саид-Галеева в Дербышках можно посетить фестиваль «Бала-фест». Дети смогут поучаствовать в интерактивных площадках, поиграть в творческий дартс, большое домино и проверить свой интеллект. В 11.00 всех приглашают на праздник «Пусть всегда будет солнце» в Культурном центре «Сайдаш».

С 10.00 до 13.00 пройдет лекция «Вместе с мамой» на бульваре «Ак чэчэклэр», на которой желающие смогут услышать рекомендации по навыкам чтения.

С 9.00 до 13.00 состоится большой семейный праздник с концертом и мастер-классами в парке «Сосновая роща».

С 12.00 до 16.00 будет идти концертная программа в парке Урицкого с аниматорами.

В 13.00 в детском парке «Калейдоскоп» покажут театральное попурри от студии Константина Хабенского и криошоу. На празднике также будет работать студия аквагрима.

В 14.00 можно будет посетить мастер-классы по хип-хопу, спортивно-бальным танцам, брейк-дансу в парке «Крылья Советов», а в 20.00 здесь покажут фильм-мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания!».

В 16.30 на площадке Культурного центра «Чулпан» можно увидеть творческие номера, а в сквере «Авангард» подготовят целую программу с аниматорами и мастер-классами.

В 18.00 в Лядском саду пройдет показ модной одежды.

Программа мероприятий на День защиты детей в Казанском Кремле 2023

С 10.00 до 15.00 в Пушечном дворе Казанского Кремля пройдет республиканский фестиваль традиционных игр Татарстана «Уен Фест».

С 13.00 до 14.00 на Площади перед Мечетью Кул Шариф юные гости смогут посетить творческие мастер-классы и посмотреть на шоу от лаборатории занимательной науки. До 16.00 здесь пройдут игры с ростовыми и игровыми куклами, а также мастер-классы по созданию мультфильмов.

С 13.00 до 16.00 детей познакомят с правилами дорожного движения вместе с играми, конкурсами и фигурным вождением велосипеда. На площади перед Пожарной частью можно будет увидеть выставку автомобилей и мототранспорта от ГИБДД.

С 16.00 до 20.00 детей приглашают на мастер-класс от центра ремесел во Дворе Присутственных мест. В это же время здесь состоится этно-фестиваль «Время детства».

Завершится праздник в 20.00 концертом юниор-оркестра Казанской консерватории. Артисты исполнят произведения Моцарта, Бизе, Вебера, Глинки и Сайдашева.

Погода в Казани на День защиты детей 1 июня 2023

В этот день следует прихватить с собой зонтик. По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, будет переменно-облачная погода. Ночью и утром местами пройдет кратковременный дождь с грозой, а вот днем - существенных осадков не ожидается.

Ветер временами может достигать 15-20 метров в секунду. Днем температура воздуха будет в пределах от +21 до +26 градусов.

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