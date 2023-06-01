В Казани к купальному сезону подготовили восемь пляжей и мест отдыха у воды

С 1 июня по 1 сентября с 9:00 до 20:00 ежедневно на пляжах будут работать спасатели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани к купальному сезону подготовили восемь пляжей и мест отдыха. В течение лета на этих объектах организуют спасательные посты, на которых будут работать спасатели и медики. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Согласно постановлению, с 1 июня по 1 сентября с 9:00 до 20:00 ежедневно на пляжах будут работать спасатели. Речь идет о «Локомотиве» (Вахитовский район, Волга), «Нижнем Заречье» (Кировский район, Казанка), «Озере Глубокое» (Кировский район), «Комсомольском» (Советский район, жилой массив Дербышки), «Озере Большое Лебяжье» (Кировский район, территория озер Лебяжье).

Также в список вошли три места отдыха у воды. Это «Озеро Изумрудное» (Кировский район, жилой массив Юдино), «Озеро Малое Лебяжье» (Кировский район, территория озер Лебяжье), «Парк Победы» (Ново-Савиновский район, берег озера в парке Победы).

Напомним, к купальному сезону в Набережных Челнах подготовят три пляжа.

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