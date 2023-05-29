Также планируют оборудовать место массового отдыха около спортивной школы «Навигатор». Фото: Павел КЛОКОВ

К купальному сезону в Набережных Челнах подготовят три пляжа. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану Абузар Нугуманов.

По словам Нугуманова, речь идет о береговых зонах имени Табеева, «Су Анасы», у вейк-парка «Добрый ветер». Именно эти пляжи являются санкционированными и безопасными.

Помимо этого, планируют оборудовать место массового отдыха у воды около спортивной школы «Навигатор». На эти цели из бюджета республики были выделены денежные средства. Также в данное время идет подготовка баз для стоянок маломерных судов и пляжей к началу эксплуатации.

Напомним, из Чебоксар в Казань с 1 июня возобновятся пассажирские перевозки на «Валдаях».

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Речь идет о «Локомотиве», «Нижнем Заречье», «Озере Глубокое», «Озере Комсомольское» и «Озере Большое Лебяжье» (подробнее)

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