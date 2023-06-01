В Елабуге трехлетняя девочка выпала из окна и погибла

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Фото: Евгения ГУСЕВА

На улице Пролетарской в Елабуге вечером 31 мая под окнами дома было обнаружено тело 3-летней девочки с признаками падения с высоты.

Как сообщили в СУ СКР по РТ, в момент трагедии отец ребенка был на работе, а мать стирала. Девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Конструкция не выдержала, малышка упала с седьмого этажа.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее мы сообщали, что в результате наезда «Газели» на пешеходов в Казани мужчине оторвало голову.

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