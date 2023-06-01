Опубликовано видео наезда «Газели» на людей у пешеходного перехода в Казани

В результате ДТП один человек погиб

Появилось видео резонансного ДТП у пешеходного перехода в Казани. Трагический момент запечатлела камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как автомобили останавливаются около пешеходного перехода. Однако ехавший сзади грузовик на скорости въезжает в «Газель», которая отлетает на пешеходов.

Посмотреть видео момента ДТП можно в нашем телеграм-канале. Предупреждаем: ролик 18+.

Напомним, ДТП случилось утром 1 июня на перекрестке проспекта Победы и улицы Дубравной. Люди стояли около пешеходного перехода, когда в них с дороги на полном ходу, пробив металлическое ограждение, врезалась грузовая «Газель». В результате один мужчина погиб на месте – ему оторвало голову.

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