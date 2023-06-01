На реке в Чистополе обнаружили плавающую кругами лодку без людей

Мужчину, управлявшего судном, боковой волной выбросило из лодки Фото: МЧС Татарстана

Утром 30 мая в экстренные службы поступило сообщение о том, что реке Каме, напротив набережной Чистополя по улице Маркина, кружится лодка с заведенным мотором. При этом людей поблизости не было.

Оказалось, что мужчину, управлявшего судном, боковой волной выбросило из лодки. Однако у него хватило сил вплавь добраться до берега. Инспекторам ГИМС осталось лишь отбуксировать лодку к суше, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

В ведомстве также напомнили владельцам лодок, что на руку или одежду необходимо цеплять чеку безопасности лодочного мотора – это обезопасит упавшего за борт.

Ранее в Татарстане взрослым не хватило 30 секунд, чтобы спасти 8-летнюю девочку, упавшую в воду.

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