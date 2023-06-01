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НовостиПроисшествия1 июня 2023 7:11

На реке в Чистополе обнаружили плавающую кругами лодку без людей

Оказалось, что владелец судна упал за борт
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Мужчину, управлявшего судном, боковой волной выбросило из лодки

Мужчину, управлявшего судном, боковой волной выбросило из лодки

Фото: МЧС Татарстана

Утром 30 мая в экстренные службы поступило сообщение о том, что реке Каме, напротив набережной Чистополя по улице Маркина, кружится лодка с заведенным мотором. При этом людей поблизости не было.

Оказалось, что мужчину, управлявшего судном, боковой волной выбросило из лодки. Однако у него хватило сил вплавь добраться до берега. Инспекторам ГИМС осталось лишь отбуксировать лодку к суше, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

В ведомстве также напомнили владельцам лодок, что на руку или одежду необходимо цеплять чеку безопасности лодочного мотора – это обезопасит упавшего за борт.

Ранее в Татарстане взрослым не хватило 30 секунд, чтобы спасти 8-летнюю девочку, упавшую в воду.

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