Не хватило 30 секунд: в Тукаевском районе Татарстана утонул ребенок

Местный пруд, по сути, является затопленным оврагом. Фото: МЧС Татарстана

В воскресенье, 21 мая, в поселке Комсомолец Тукаевского района произошел несчастный случай. В местном пруду, который по факту является затопленным оврагом, утонула девочка 2015 года рождения.

Ребенок купался вместе с соседкой. Предположительно, она соскользнула с берега в воду. Рельеф дна в этом водоеме резко уходит на глубину. Очевидцы бросились на помощь, стали проводить реанимационные мероприятия, но было уже поздно. Взрослым не хватило 30-40 секунд, чтобы спасти девочку, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

В ведомстве напомнили, что дети должны плавать только в детских купальнях на оборудованных пляжах. Вместе с тем температура воды еще некомфортна для купания – не более +18 градусов в верхнем слое.

Напомним, ранее в реке Казанка обнаружили тело утонувшего молодого мужчины.

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