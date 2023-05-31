В Татарстане учредили комиссию для совершенствования обращения с ТКО

Основная задача комиссии - подготавливать предложения по улучшению работы с отходами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане учредили межведомственною комиссию, которая будет улучшать деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами. Распоряжение об этом подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Основная задача комиссии - подготавливать предложения по улучшению работы с отходами. Для этого будут проанализированы итоги деятельности республиканских операторов по обращению с ТКО.

Руководителем комиссии выбран первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, а его заместителями - первый замглавы Минстроя республики Алексей Фролов и начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства региона Марат Шараев.

Ранее на вывоз отходов из четырех районов Казани решили потратить 845 миллионов рублей.

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