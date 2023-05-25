Срок исполнения контракта — с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года. Фото: Анастасия ОСИПОВА

На вывоз мусора из четырех районов Казани потратят 845 миллионов рублей. Этим займется один из региональных операторов по обращению с ТКО в западной зоне Татарстана. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, речь идет о Вахитовском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах столицы Татарстана. К выполнению этих работ приступят с 1 июля 2023 года и завершат к 30 июню следующего года.

Напомним, жители Казани стали в три раза чаще жаловаться на несвоевременный вывоз мусора.

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