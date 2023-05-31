В Чувашии трое подростков на квадроцикле попали в ДТП

Подростки не сразу рассказали о случившемся взрослым. Фото: ГИБДД Чувашии

Утром 31 мая трое подростков из Чувашии попали в аварию. По предварительным данным, две 16-летние девушки и 15-летний парень решили покататься на квадроцикле в поле Ядринского округа. Однако на скорости они наехали на бревно и перевернулись.

Испугавшись, подростки не сразу сообщили о случившемся и не обратились вовремя за медицинской помощью. Одна из девушек получила серьезную травму головы и сейчас находится в реанимации. Вторая пострадавшая также была доставлена в медучреждение с травмами, сообщает пресс-служба ГИБДД Чувашии

Обстоятельства аварии устанавливаются. В Госавтоинспекции республики призвали родителей усилить контроль и не допускать фактов управления транспортом несовершеннолетними.

Напомним, ранее в Чувашии в ДТП пострадали четыре женщины.

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