ФОТО: МВД по Чувашской республике

В деревне Шумерлинского округа Чувашии в ДТП пострадали 4 женщины, передают в пресс-службе республиканского МВД. Авария произошла в деревне Егоркино.

Сообщается, что в воскресенье, 28 мая, водитель ВАЗ-2115, не выбрав безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В результате аварии пострадали пассажиры. Четыре женщины были госпитализированы с места ДТП.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram