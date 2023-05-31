В Татарстане на бизнесмена завели уголовное дело из-за неуплаты налогов на 92 млн рублей

Уголовное дело заведено в отношении 45-летнего директора ООО «Астраклимат». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следственные органы СУ СКР по Татарстану завели уголовное дело в отношении 45-летнего директора ООО «Астраклимат». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год неплательщик вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивном сотрудничестве с пятью контрагентами. Таким способом директор компании уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 92 миллионов рублей.

В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, заявили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

Напомним, ранее руководство татарстанской фирмы обвинили в неуплате налогов на 46 миллионов рублей.

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