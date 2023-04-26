В Татарстане руководство фирмы обвинили в неуплате налогов на 46 млн рублей

По факту преступления возбудили уголовное дело. Фото: Даниил ОПАРИН

Полицейские Татарстана выявили факт неуплаты руководством фирмы «Строй-Ком» налогов на сумму более 46 миллионов рублей.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике обнаружили, что директор фирмы вносил в налоговые декларации заведомо ложные данные. По предварительному сговору с коммерческим и техническим директорами были установлены фиктивные взаимоотношения с 30 контрагентами.

СУ СКР по Татарстану возбудил уголовное дело по факту преступления. Руководству грозит лишение свободы до шести лет, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

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