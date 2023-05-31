В 2023 году Татарстану могут списать 7 млрд рублей бюджетных кредитов

В прошлом году по этой же схеме Татарстану списали 1,7 миллиарда рублей госдолга. Фото: Даниил ОПАРИН

В Госсовете РТ на заседании бюджетного комитета министр финансов республики Радик Гайзатуллин заявил о возможности списания бюджету Татарстана 7 миллиардов рублей бюджетных кредитов в 2023 году.

Как уточнил глава ведомства, списание такая возможность появилась после принятия правительством России соответствующих постановлений. Согласно механизму, размер госдолга региона может быть уменьшен при условии, что реализация инфраструктурных проектов стала причиной роста налоговых платежей.

В прошлом году по этой же схеме Татарстану списали 1,7 миллиарда рублей госдолга.

Ранее мы сообщали, что Минпромторг Татарстана на официальные мероприятия направит 25 миллионов рублей.

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