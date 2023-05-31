Минпромторг Татарстана на официальные мероприятия потратит 25 млн рублей

Всего в планах ведомства провести 10 выставок и около 100 мероприятий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минпромторг Татарстана на официальные мероприятия в России и за рубежом потратит 25 миллионов рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, всего в планах ведомства провести 10 выставок и около 100 мероприятий, рассчитанных на разное количество людей. На выполнение поставленных задач дается время до 31 декабря.

Кроме того, организатора будут уведомлять о дате, сроках и фактическом количестве участников мероприятия за десять рабочих дней до его проведения. От исполнителя требуется разработать программу мероприятий в соответствии с тематикой, организовать техническое обеспечение, рекламу, а также проживание, питание и экскурсии для гостей.

Заявки на участие в тендере принимаются до 13 июня. Победителя определят 16 июня.

Напомним, ранее стало известно, что представят парки Казани летом 2023 года.

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