По словам Айзатуллина, в Казани построят три школы на 1,5 тысячи мест и одну на 1,2 тысячи мест. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Татарстане на строительство 11 школ направят 16,5 миллиарда рублей. К началу нового учебного года двери откроются для 9,8 тысячи учеников. Об этом сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

По словам Айзатуллина, в Казани построят три школы на 1,5 тысячи мест и одну на 1,2 тысячи мест. В Набережных Челнах появятся две школы на 1,5 тысячи учащихся.

Кроме того, на возведение детских садов выделят 1,4 миллиарда рублей. Два из них построят в Казани, каждый из которых будет рассчитан на 220 мест. В Набережных Челнах появится детсад на 340 детей.

Всего в 2023 году на строительство и капремонт 269 объектов образования планируется направить 27,7 миллиарда рублей.

Напомним, в микрорайоне «Салават Купере» построят школу на 1,5 тысячи мест.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram