В микрорайоне «Салават Купере» построят школу на 1,5 тысячи мест

В 2023 году уже начали строительство школы в микрорайоне «Салават Купере» Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Казани в жилом микрорайоне «Салават Купере» построят новую школу на 1,5 тысячи мест. На проект учебного учреждения в 13-м квартале и 12 других зданий выделили 48 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Завершить работы нужно будет до 15 ноября 2023 года. Исполнителю также необходимо будет разработать проекты многофункционального культурного центра в «Азино-1»; дома культуры в селе Шура Арского района; дома культуры в деревне Камышлы Кукморского района и ряда других объектов.

Отметим, что в 2023 году уже начали строительство школы в микрорайоне «Салават Купере» на 1 501 место со спортивным комплексом.

Ранее мы сообщали, что в казанском микрорайоне Салават Купере открылся общественный огород.

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