Количество опасных термоточек в лесах Татарстана увеличилось в три раза

В Татарстане ведется мониторинг обстановки, чтобы предупредить лесные пожары. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2023 года в Татарстане зафиксировали 855 опасных термических точек - это в 3,6 раза больше, чем за прошлый год. В настоящее время в республике ведется космический, наземный и авиационный мониторинг обстановки, чтобы предупредить лесные пожары.

В связи с угрозой распространения огня на населенные пункты, жилые дома, хозяйственные и дачные постройки в Татарстане второй раз за год ограничили пребывание граждан в лесах и въезда в них транспорта. Ограничения будут действовать до 11 июня включительно, заявил глава Минлесхоза Татарстана Равиль Кузюров на брифинге в Кабмине республики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, что в Татарстан придет жара.

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