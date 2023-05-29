В республике будет жарко: Вильфанд предупредил жителей Татарстана об изменении погоды

Превышение климатической нормы по температуре в Татарстане обусловлено антициклональным характером погоды. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ряде российских регионов будет довольно жарко – до +33 градусов. Такая температура ожидается, например, в Саратовской и Оренбургской областях, а также в Башкортостане и Татарстане, сообщил в разговоре с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Во вторник, 30 мая, погода в республике будет разнообразной, ночью температура воздуха понизится – от +6 до +11 градусов, днем она будет в пределах от +23 до +28, и лишь на востоке региона дело может дойти до +32 градусов, в свою очередь гласит прогноз Гидрометцентра Татарстана.

При этом в светлое время суток республика окажется в зоне очередного атмосферного фронта. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 20 м/с, локально до 23 м/с.

В среду, 31 мая, потеплеет только ночью – от +15 до +20 градусов, днем будет чуть холоднее – от +21 до +26, исключение составит только восточные районы, где по-прежнему будет жарко – до +31 градуса.

Такая неустойчивая погода в Татарстане сохранится до четверга, 1 июня. Все так же местами прогнозируется дождь и грозы. Днем атмосферный фронт начнет отходить дальше на восток, поэтому в это время суток осадков на территории республики не ожидается. Ночью снова – от +11 до +16 градусов, днем – от +21 до +26 градусов.

Согласно же предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу (2 и 3 июня) на территории республики будет сохраняться умеренно-теплая погода, лишь местами пройдут небольшие дожди. Днем столбики термометров максимум покажут +27 градусов.

Стоит отметить, что при всем этом Гидрометцентр Татарстана с 30 мая по 5 июня объявил в регионе штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов - 4 класс (высокая) и 5 класс (чрезвычайная).

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

На прошлой неделе температура воздуха в Татарстане была на восемь градусов выше климатической нормы, на этой неделе – на 3-4 градуса. В частности, 25 мая на территории Казани был побит рекорд 1905 года. Столбики термометра поднялись до отметки +30,7 градуса. Вообще с начала 2023 года было зафиксировано девять таких рекордов. Они, к слову, по мнению профессора кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева, не несут нам ничего хорошего. Особенно это касается лета, жара может негативно повлиять на будущий урожай.

Высокие температуры в мае обусловлены тем, что в этом году на территории Татарстана наблюдается антициклональный характер погоды, отмечает профессор. То есть на нее влияют блокирующие антициклоны, которые стороной обходят как атмосферные фронты, так и циклоны с их осадками. Облаков почти нет, радиации весной много, вот температура и растет. В целом погода формируется из трех составляющих – радиация, подстилающая поверхность и циркуляция. Также, по словам Переведенцева, рост температуры сейчас обусловлен и глобальным потеплением.

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