Преступник сейчас находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Татарстана обвиняется в изнасиловании 15-летней девочки, совершенном в 2012 году. Уголовное дело удалось раскрыть в ходе расследования преступлений прошлых лет - геномная экспертиза показала, что изъятые с места преступления биоматериалы принадлежат обвиняемому.

По версии следствия, вечером 28 января 2012 года несовершеннолетняя шла по улице Лечебной в Казани. Злоумышленник увидел девочку, схватил ее, угрожая убийством, утащил в безлюдное место, где изнасиловал, а также совершил насильственные действия сексуального характера. После чего скрылся.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Преступник сейчас находится под стражей, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Ранее в Казани возле общежитий КФУ иностранец изнасиловал девушку.

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