В Казани неподалеку от общежития КФУ иностранец изнасиловал девушку

Пострадавшая обратилась в полицию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани в посадке около общежития КФУ иностранец изнасиловал 22-летнюю девушку. Инцидент произошел 17 мая примерно в 21:30.

Когда горожанка возвращалась домой, на улице Красной Позиции к ней подошел незнакомец и затащил в кусты, где надругался над жертвой.

Пострадавшая обратилась в полицию. Стражам порядка удалось установить личность предполагаемого преступника. Он уже задержан. Нападавшим оказался житель одной из соседних стран.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане житель Удмуртии изнасиловал и убил девушку, а затем укусил полицейского.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram