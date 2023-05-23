В Казани неподалеку от общежития КФУ иностранец изнасиловал девушку

Пострадавшая обратилась в полицию
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Казани в посадке около общежития КФУ иностранец изнасиловал 22-летнюю девушку. Инцидент произошел 17 мая примерно в 21:30.
Когда горожанка возвращалась домой, на улице Красной Позиции к ней подошел незнакомец и затащил в кусты, где надругался над жертвой.
Пострадавшая обратилась в полицию. Стражам порядка удалось установить личность предполагаемого преступника. Он уже задержан. Нападавшим оказался житель одной из соседних стран.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане житель Удмуртии изнасиловал и убил девушку, а затем укусил полицейского.
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