На пляже уже установили зонтики от солнца, раздевалки и лавочки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этим летом купальный сезон в Йошкар-Оле стартует 5 июня. К отдыху гостей и жителей города планируют привести в порядок и благоустроить территорию Центрального пляжа.

Сейчас здесь проходят работы по ремонту ступеней, ведущих к Вантовому мосту. На пляже уже залили бетоном дороги, установили зонтики от солнца, раздевалки, лавочки, высадили растения, сообщает пресс-служба мэрии Йошкар-Олы.

Ранее мы рассказывали, что электричка из Казани в Йошкар-Олу будет ездить на час быстрее.

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