Время в пути сократится до 2,5 часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 26 мая пригородный поезд Казань — Йошкар-Ола будет ехать на час меньше. Это произошло благодаря обновлению инфраструктуры, сообщили в мэрии столицы Татарстана.

Из Казани он будет отправляться в 14.18, а прибывать и Йошкар-Олу в 16.48. Обратно же поезд будет отправляться уже утром — 7.47, а прибывать в столицу республики в 10.17. Таким образом, время в пути сократится до 2,5 часов, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

Информацию об изменениях графика поездов можно узнать по телефону +7(937) 625-04-33 или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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