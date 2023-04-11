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Сегодня, 11 апреля, мэру Казани Ильсуру Метшину презентовали новый низкопольный автобус LOTOS 105 CNG. Он произведен в Набережных Челнах. Он отличается долгим сроком службы (10 лет), большой вместимостью пассажиров и комфортным салоном. Метшин проехал на нем несколько остановок. Вместе с его достоинствами, он отметил и ряд недоработок. Например, то, что автобус не полностью низкопольный и у него отсутствует третья дверь.

Сам автобус рассчитан на 92 человека. 25-27 из них — сидячие места. Также в автобусе есть USB-розетки, кондиционеры, шумоизоляция, кнопки вызова водителя, резиновые чехлы на поручнях для противоскользящего эффекта.

Завод в Набережных Челнах ежегодно выпускает до 450 машин. Планируется, что в следующем году оно увеличится до 700. Также они планируют начать выпускать 12-метровый автобус с тремя дверьми.

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