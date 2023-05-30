Пользователям Госархива Татарстана закрыли доступ к переписям населения за 140 лет

По словам сотрудников архива, доступ был ограничен в связи с распоряжением ФСБ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пользователям Госархива Татарстана с июня 2022 года закрыли доступ к переписям населения за 140 лет. Речь идет о сборе сведений налогоплательщиков Казанской и Вятской губернии в период с 1718 по 1858 года. Об этом сообщил краевед Ленар Мифтахов.

С этой проблемой он столкнулся в начале 2023 года, когда ему отказали в предоставлении электронных копий ревизских сказок купцов, мещан и крестьян Елабуги за 1850 и 1858 годы. Благодаря им он рассчитывал найти ответы по происхождению некоторых современных елабужских фамилий. По словам сотрудников архива, доступ был ограничен в связи с распоряжением ФСБ.

Напомним, муниципальный архив Казани оцифровал в хорошем качестве 840 документов.

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