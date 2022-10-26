Муниципальный архив Казани оцифровал в хорошем качестве 840 документов

Оцифровке подлежат лишь документы постоянного хранения. Фото: муниципальный архив Казани

По последним данным, новый муниципальный архив оцифровал 840 документов, 750 из которых занесены в единую архивную информационную систему. Об этом в ходе пресс-тура сообщила начальник Управления муниципального архива города Гульнара Мусина.

Преобразование в цифровой формат происходит на планетарном сканере отечественного производства марки Элар. У данного устройства имеется функция бесконтактного сканирования. По итогу изображения получаются хорошего качества и в двух форматах - JPG и PDF.

Оцифровке подлежат не все документы. В основном это управленческая документация, документы личного происхождения, а также информация по личному составу предприятий и организаций.

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