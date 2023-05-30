Минниханов изменил состав Совета при раисе Татарстана по образованию и науке

Было скорректировано название совета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Татарстана Рустам Минниханов изменил состав Совета при раисе республики по образованию и науке. Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя региона.

Согласно документу, изменения внесли всвязи с переходом отдельных лиц совета на другую работу и изменением наименований должностей. Также скорректировали и название самого органа власти.

Помимо этого, в обновленном составе оказались директор казанского полилингвального комплекса «Адымнар - путь к знаниям и согласию» Айдар Шамсутдинов, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин и директор гимназии № 6 столицы Татарстана Ольга Баклашова.

Напомним, глава Татарстана подписал закон об увеличении числа депутатов Госсовета республики.

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