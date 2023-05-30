В Татарстане учреждения образования стали лидерами по созданию госпабликов

Большая часть из пабликов принадлежит учреждениям образования. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане создано 6,9 тысячи пабликов в социальных сетях. Большая часть из них принадлежит учреждениям образования. Об этом сообщил глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин.

Страницы в соцсети имеют 1,4 тысячи школ, 1,6 тысячи детсадов и 126 учреждений дополнительного образования. В сфере культуры свои страницы имеют 487 организаций, в сфере спорта - 200 образований. 2,3 тысячи пабликов создали органы местного самоуправления.

Как отметил Хадиуллин, социальные сети стали наиболее эффективным способом обеспечить диалог между родителями, школьниками, педагогами, а также руководителями учреждений и представителями власти. Благодаря пабликам можно быстро получить обратную связь и достоверную информацию о жизни.

Напомним, ранее жителей Татарстана призвали не бояться 5G.

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