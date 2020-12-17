“Нормы излучения в России одни из самых жестких в мире”: жителей Татарстана призвали не бояться 5G

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Глава Министерства цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин отметил возможности нового поколения мобильной связи 5G и попросил местных жителей не бояться излучения. На данный момент подобных действующих вышек в республике нет, но люди все чаще спрашивают о них у Роспотребнадзора.

- Нормы излучения в РФ одни из самых жестких в мире. Если сравнивать со скандинавскими странами, нормы излучения сотовой связи жестче в 10 раз и намного выше и жестче, чем в США. В цифрах это 10 микроватт на квадратных сантиметр,- заметил министр во время своего прямого эфира.

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