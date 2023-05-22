В Казани 1 июня откроют пять муниципальных пляжей

Также организуют места отдыха у озер «Большое Лебяжье», «Изумрудное» и в Парке Победы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани 1 июня стартует купальный сезон. Для этого организуют пять муниципальных пляжей. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин.

По словам Чанкина, речь идет о пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и «Озеро Большое Лебяжье». Также организуют места отдыха у озер «Большое Лебяжье», «Изумрудное» и в Парке Победы.

Кроме того, с 1 июня по 30 августа на пляжах столицы Татарстана будут дежурить по три спасателя и одному медицинскому работнику. В связи с этим объекты укомплектуют лодками, спасательными снаряжениями и медикаментами.

Напомним, в Казани начали активную работу по возвращению ей статуса «город на воде». В частности, готовится проект по развитию полуострова с пляжем «Локомотив».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram