Из Чебоксар в Казань с 1 июня возобновятся пассажирские перевозки на «Валдаях»

Посадка на теплоход начнется за час до отправления. Фото: Иван Макеев

Из Чебоксар в Казань с 1 июня возобновятся пассажирские перевозки на скоростных судах «Валдай 45Р». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Чувашии.

Из столицы Чувашии в Казань отправление назначено на 8:00 и 16:00 ежедневно. Из столицы Татарстана суда также будут ходить каждый день в то же время. Посадка на теплоход начнется за час до отправления и завершится за 15 минут до отправления.

Кроме того, из Чебоксар в Свияжск скоростные суда отправятся в 8.00 по выходным, а обратно - в 14:30.

Напомним, В 2023 году Зеленодольский судостроительный завод выпустит четыре «Метеора».

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