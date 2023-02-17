В 2023 году Зеленодольский судостроительный завод выпустит четыре "Метеора"

В 2022 году Зеленодольский судостроительный завод построил десять судов. Фото: vk.com/official_zelenodolsk

В 2023 году Зеленодольский судостроительный завод имени Горького выпустит четыре теплохода на подводных крыльях "Метеор". Об этом на отчетной сессии сообщил глава района Михаил Афанасьев.

По словам руководителя, два из них построят для Татарстана. Куда передадут остальные, пока неизвестно. Также Афанасьев отметил, что в 2022 году завод построил десять судов. Из них восемь были военного назначения. Тогда сумма действующих контрактов составляла более 100 миллиардов рублей.

Напомним, в прошлом году Зеленодольский завод имени Горького торжественно спустил на воду обновленный "Метеор-2020". Тем самым предприятие ознаменовало возобновление выпуска легендарных пассажирских судов на подводных крыльях.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram