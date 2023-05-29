В Казани от семей участников СВО приняли более 70 заявок об оказании помощи

На этой неделе власти города встретятся с семьями участников спецоперации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2023 года в администрации районов Казани поступило 72 обращения об оказании помощи семьям участников спецоперации. Сотрудники держат контакт с родственниками бойцов и оказывают адресную помощь.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, на этой неделе власти города встретятся с семьями участников спецоперации, чтобы узнать, нужна ли корректировка в мерах поддержки. Их семьям помогают проходить лечение, оказывают помощь в трудоустройстве, консультируют по совершению сделок купли-продажи. В Казани почти 1,7 тысячи учащихся обеспечены двухразовым питанием, более тысячи детей освобождены от родительской платы за присмотр и уход в детсадах.

Вместе с тем выдано 1,66 тысячи льготных транспортных карт и свыше 3 тысяч карт «Батыр», заявила начальник управления социальной политики Казани Ирины Смирновой на деловом понедельнике.

Ранее мы рассказывали, что летом из Татарстана будут ездить туристические поезда для участников СВО и их семей.

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