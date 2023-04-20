Летом из Татарстана отправятся туристические поезда для участников СВО и их семей

Поездки состоятся в июле-августе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Летом из Татарстана отправятся три туристических поезда для участников СВО и их семей. Для них подготовят экскурсионные программы. Об этом рассказал председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов на пресс-конференции.

Поездки состоятся в июле-августе, еще три планируются осенью. Список участников сформирует Минобороны России, отметил Иванов. В 2023 году из Татарстана уже отправлялись два подобных поезда. Тогда участники СВО и их родственники проехались через Казань, Йошкар-Олу, Нижний Новгород и Владимир.

Ранее мы рассказывали, когда стартуют туристические чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань.

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