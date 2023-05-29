Московская обошла Татарстан лишь на одну позицию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татарстан вошел в ТОП-20 рейтинга регионов по благосостоянию семей. Республика заняла 16-е место. Список составлен экспертами РИА Новости.

Потенциально возможный остаток денег среднестатистической семьи с двумя детьми в Татарстане после минимальных расходов в минувшем году составил 45 552 рубля в месяц, а с одним ребенком — чуть больше 59 тысяч рублей.

Московская обошла Татарстан лишь на одну позицию, заняв 15-е место. В первую пятерку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Санкт-Петербург.

В конце рейтинга оказались Псковская и Ивановская области, республики Дагестан и Калмыкия.

Ранее мы сообщали, что Татарстан оказался в тройке лидеров в рейтинге развития регионов.

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