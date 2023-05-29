Победителем дистанции 42,2 километра стала Вероника Важник. Фото: minsport.tatarstan.ru

12 тысяч участников из 15 стран приняли участие в «Казанском марафоне». Они преодолели дистанции в 3, 10, 21,1 и 42,2 километра, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Дистанции прошли через одни из самых живописных мест Казани. Также для участников организовали Pasta Party, чтобы бегуны набрались углеводов и вручили подарочные пакеты.

Победителем дистанции на 42,2 километра стал Данияр Ормангали, а среди женщин - Вероника Важник. Студент Казанского юридического института МВД Ярослав Бякин занял первое место на дистанции в десять километров. Самой быстрой среди женщин на данном этапе стала Анна Бойнова.

После финиша состоялось вручение медалей. Ее вручили каждому, кто преодолел дистанцию и уложился в лояльный временной период.

Напомним, ранее стали известны победители и призеры «Казанского марафона-2023».

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