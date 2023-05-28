Стали известны победители и призеры «Казанского марафона-2023»

ФОТО: Казанский марафон ВК

Стали известны победители «Казанского марафона-2023». Результаты забегов опубликовали в официальном сообществе мероприятия ВК.

«Казанский марафон» является традиционным ежегодным мероприятием. Это беговая экскурсия по главным достопримечательностям столицы Татарстана, включая историческую часть города — Старо-Татарскую слободу.

В этом году марафон начался в субботу, 27 мая. Сегодня, 28 мая, подвели итоги забегов. Рассказываем, кто стал победителем этого года.

Победители и призеры на дистанции 42.2 км

Среди мужчин:

1. Данияр Ормангали – 02:25:53

2. Андрей Смирнов – 02:28:01

3. Иван Моторин – 02:30:48

Среди женщин:

1. Вероника Важник – 02:47:31

2. Оксана Акименкова – 02:50:05

3. Мария Попрядухина – 02:53:23

Победители и призёры на дистанции 21,1 км

Среди мужчин:

1. Алексей Полтанов – 01:08:29

2. Илья Козырев – 01:08:56

3. Александр Русинов – 01:10:52

Среди женщин:

1. Марина Смирнова – 01:18:32

2. Мария Бережная – 01:18:45

3. Татьяна Ергунова – 01:21:13

Победители и призеры на дистанции 10 км

Среди мужчин:

1. Ярослав Бякин – 31:28

2. Кирилл Ясницкий – 31:51

3. Ренат Кашапов – 32:18

Среди женщин:

1. Анна Бойнова – 35:43

2. Анна Бочкарёва – 36:36

3. Юлия Еговкина – 38:25

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