Стали известны победители и призеры «Казанского марафона-2023»

ФОТО: Казанский марафон ВК
Стали известны победители «Казанского марафона-2023». Результаты забегов опубликовали в официальном сообществе мероприятия ВК.
«Казанский марафон» является традиционным ежегодным мероприятием. Это беговая экскурсия по главным достопримечательностям столицы Татарстана, включая историческую часть города — Старо-Татарскую слободу.
В этом году марафон начался в субботу, 27 мая. Сегодня, 28 мая, подвели итоги забегов. Рассказываем, кто стал победителем этого года.
Победители и призеры на дистанции 42.2 км
Среди мужчин:
1. Данияр Ормангали – 02:25:53
2. Андрей Смирнов – 02:28:01
3. Иван Моторин – 02:30:48
Среди женщин:
1. Вероника Важник – 02:47:31
2. Оксана Акименкова – 02:50:05
3. Мария Попрядухина – 02:53:23
Победители и призёры на дистанции 21,1 км
Среди мужчин:
1. Алексей Полтанов – 01:08:29
2. Илья Козырев – 01:08:56
3. Александр Русинов – 01:10:52
Среди женщин:
1. Марина Смирнова – 01:18:32
2. Мария Бережная – 01:18:45
3. Татьяна Ергунова – 01:21:13
Победители и призеры на дистанции 10 км
Среди мужчин:
1. Ярослав Бякин – 31:28
2. Кирилл Ясницкий – 31:51
3. Ренат Кашапов – 32:18
Среди женщин:
1. Анна Бойнова – 35:43
2. Анна Бочкарёва – 36:36
3. Юлия Еговкина – 38:25
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