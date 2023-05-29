Регоператор Татарстана требует от «Мегастроя» долг в 45 миллионов рублей

В 2022 году Верховный суд региона признал нормативы накопления ТКО для универсальных магазинов недействительными. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Западный регоператор Татарстана намерен от строительных гипермаркетов «Мегастрой» через суд взыскать 45 миллионов рублей. Из них 37,5 миллиона рублей составляет долг, а 7,5 миллиона рублей - неустойка.

Дело будет рассматривать Арбитражный суд республики. В 2022 году Верховный суд региона признал нормативы накопления ТКО для универсальных магазинов недействительными. В связи с этим регоператор хочет взыскать с гипермаркета долг по нормативу для розничных рынков.

Однако по мнению юриста «Мегастроя», организация платила по факту за каждый вывезенный контейнер, а сам гипермаркет розничным рынком не является. Как отметил юрист, это обращение было связано с целью обогащения компании.

Напомним, жители Казани стали в три раза чаще жаловаться на несвоевременный вывоз мусора.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram