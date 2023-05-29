Концепцию Соборной мечети Казани оценили на международной выставке в Москве

Концепцию мечети разработало архитектурное бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры»

Концепция Соборной мечети Казани получила диплом московского отделения Международной академии архитектуры. Награду вручили за значительный вклад в развитие мировой архитектуры и межкультурного взаимодействия.

Концепцию объекта разработало архитектурное бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры». Представлена она была на XXVIII международной выставке-форуме архитектуры и дизайна в Москве.

Кроме того, сама экспозиция также получила диплом первой степени. Она признана «Лучшей экспозицией в разделе архитектуры». Здание представляет собой черный кубический объем, сложенный из больших камней.

Отметим, мечеть предлагают возвести в Адмиралтейской слободе на месте пескобазы, расположенной на улице Большой. При проектировании архитекторы вдохновлялись священным в исламе камнем Каабы.

Ранее сообщалось, что в Казани Соборную мечеть могут построить на воде.

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