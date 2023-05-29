В Татарстане на 13% упали цены на загородную недвижимость

В республике покупка загородного дома обойдется в среднем в 3,9 миллиона рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане с начала 2023 года на 13% упали цены на загородную недвижимость. А стоимость дач выросла на 8%. Об этом свидетельствует исследование одного из сайтов бесплатных объявлений.

Согласно исследованию, в республике покупка загородного дома обойдется в среднем в 3,9 миллиона рублей, дачи - в 700 тысяч рублей.

Загородное жилье меньше чем за один миллион рублей можно найти в Кировской, Ульяновской и Смоленской областях. Недорогую дачу можно приобрести в Кировской, Курской, Смоленской и Ярославской областях. Там она обойдется до 425 тысяч рублей.

Напомним, в Казани в 2023 году сдадут шесть домов по соципотеке.

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