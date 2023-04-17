В Казани в 2023 году сдадут шесть домов по соципотеке

Дома по социальной ипотеке будут сданы в микрорайонах «Салават Купере» и М14 Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани в 2023 году в Казани сдадут шесть домов по соципотеке в общей сложности на 819 квартир. В ближайшее время запланировано возведение еще двух домов на 850 квартир. Информацию на деловом понедельнике озвучил глава управления капитального строительства и реконструкции Марат Самигулин.

Как уточнил чиновник, в текущем году дома по социальной ипотеке будут сданы в микрорайонах «Салават Купере» и М14. Последний находится на землях минобороны у Оренбургского тракта и РКБ.

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