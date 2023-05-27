В Татарстане 13 районов приступили к заготовке кормов

Листовая подкормка проведена на площади 581 тысяч гектаров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане 13 районов начали мероприятия по заготовке кормов. Работы по формированию урожая проведены на площади 2,3 миллиона тысяч гектаров, что составляет 37% от плана. Об этом на совещании в Доме Правительства республики сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров.

По словам Зяббарова, речь идет о Нурлатском, Пестречинском, Дрожжжановском, Алькеевском, Заинском, Буинском, Апастовском, Агрызском, Аксубаевском, Азнакаевском, Актанышском, Балтасинском, Тетюшском, Муслюмовском и Ютазинском районах. Листовая подкормка проведена на площади 581 тысяч гектаров.

Как отметил министр, в среднем по республике имеется запас прошлогодних кормов на шесть месяцев. Он попросил глав районов взять под личный контроль организацию своевременной и качественной кормозаготовки. Для этих целей в Татарстане имеется 808 самоходных кормоуборочных комбайнов, 523 самоходных косилок, 4688 тракторных косилок и 1864 пресс-подборщиков.

Напомним, Минниханов посетил с рабочей поездкой поля Муслюмовского района.

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