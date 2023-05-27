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НовостиОбщество27 мая 2023 8:35

В Татарстане 13 районов приступили к заготовке кормов

Работы по формированию урожая проведены на площади 2,3 миллиона тысяч гектаров
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Листовая подкормка проведена на площади 581 тысяч гектаров.

Листовая подкормка проведена на площади 581 тысяч гектаров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане 13 районов начали мероприятия по заготовке кормов. Работы по формированию урожая проведены на площади 2,3 миллиона тысяч гектаров, что составляет 37% от плана. Об этом на совещании в Доме Правительства республики сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров.

По словам Зяббарова, речь идет о Нурлатском, Пестречинском, Дрожжжановском, Алькеевском, Заинском, Буинском, Апастовском, Агрызском, Аксубаевском, Азнакаевском, Актанышском, Балтасинском, Тетюшском, Муслюмовском и Ютазинском районах. Листовая подкормка проведена на площади 581 тысяч гектаров.

Как отметил министр, в среднем по республике имеется запас прошлогодних кормов на шесть месяцев. Он попросил глав районов взять под личный контроль организацию своевременной и качественной кормозаготовки. Для этих целей в Татарстане имеется 808 самоходных кормоуборочных комбайнов, 523 самоходных косилок, 4688 тракторных косилок и 1864 пресс-подборщиков.

Напомним, Минниханов посетил с рабочей поездкой поля Муслюмовского района.

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