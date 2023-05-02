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НовостиОбщество2 мая 2023 9:49

Минниханов посетил с рабочей поездкой поля Муслюмовского района

Там он ознакомился с ходом весенне-полевых работ
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Площадь сельхозугодий составляет 100,8 тысячи гектара.

Площадь сельхозугодий составляет 100,8 тысячи гектара.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой поля Муслюмовского района. Там он ознакомился с ходом весенне-полевых работ, сообщает пресс-служба главы республики.

Площадь сельхозугодий составляет 100,8 тысячи гектара. В районе работы завершены на 82%. Несмотря на высокий рейтинг эффективности муниципалитета, все же есть вопросы, требующие внимания. Это снижение ЛПХ и поголовья скота.

Напомним, Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил двум заводам Татарстана звание «Предприятие трудовой доблести».

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