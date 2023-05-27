В 2023 году было выявлено почти 26 тысяч заболеваний.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За четыре месяца в Татарстане диспансеризацию прошли порядка 400 тысяч человек. Благодаря этому каждый 15-й житель республики впервые узнал о своем заболевании и вовремя начал лечение, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Еще 118,2 тысячи жителей прошли углубленную диспансеризацию. На второй этап обследования были направлены порядка 100 тысяч человек. В 2023 году было выявлено почти 26 тысяч заболеваний.
Как отметили специалисты, регулярное прохождение диспансеризации позволяет значительно уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы, злокачественных новообразований, сахарного диабета и хронических бронхолегочных заболеваний. Это позволяет выявить их на ранней стадии развития.
Отметим, диспансеризация проводится в два этапа. Ее проводят бесплатно в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Напомним, в Татарстане число заболевших корью выросло до 61.
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