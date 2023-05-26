В Татарстане число заболевших корью выросло до 61

В больнице сейчас находится семь человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года число случаев заболевания корью в Татарстане выросло до 61, большая часть – 44, зарегистрирована в Казани. В 26 случаях пациентами стали дети, примерно 70% всех, кто подхватил эту инфекцию, не были привиты от нее, сообщила 26 мая на пресс-конференции замруководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

Учитывая число зарегистрированных случаев, речь идет о 14 896 контактах с заболевшими. По словам Авдониной, это очень большое количество людей. Она также отметила, что 31 случай носит привозной характер. 10 взрослых и 21 ребенок приехали из Таджикистана.

По последним данным Минздрава Татарстана, сейчас в инфекционной больнице находится семь заболевших корью, пятеро из них – дети.

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