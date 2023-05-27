Пособие ознакомит с правилами по уходу за деревьями и кустарниками, методиками их посадки и защиты. Фото: Иван Макеев

В Казани специалистов в сфере благоустройства научат правильно проводить озеленение. Решение об этом на совещании с участием Института развития города и ключевых подрядных организаций принял мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

По словам эксперта Института развития Казани Александра Матюхи, важно правильно содержать деревья, кустарники и элементы зеленого каркаса. В связи с этим разрабатывается методическое пособие для сотрудников подрядных организаций, занимающихся озеленением. Этот учебник ознакомит с правилами по уходу за деревьями и кустарниками, методиками их посадки и защиты.

Напомним, в Казани посадят почти 1,5 тысячи деревьев и кустарников.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram