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НовостиОбщество30 марта 2023 5:58

В Казани посадят почти 1,5 тысячи деревьев и кустарников

На эти цели выделено 21,7 миллиона рублей
Роман ЕФРЕМОВ
Основная часть денег будет потрачена на закупку растений

Основная часть денег будет потрачена на закупку растений

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Казани будет высажено 1408 кустарников и деревьев. На эти цели выделят 21,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

«Горводзеленхоз» намерен заключить два контракта. Основная часть денег будет потрачена на закупку растений. Планируется приобрести туи, липы, клены, рябины, ели, сирень. Какие именно территории Казани будут облагорожены растениями в документах не уточняется.

Ранее мы сообщали, что строительством общественного туалете у Кремлевской набережной займется ГУП Татарстана «Татлизинг».

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