В Казани посадят почти 1,5 тысячи деревьев и кустарников

Основная часть денег будет потрачена на закупку растений Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Казани будет высажено 1408 кустарников и деревьев. На эти цели выделят 21,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

«Горводзеленхоз» намерен заключить два контракта. Основная часть денег будет потрачена на закупку растений. Планируется приобрести туи, липы, клены, рябины, ели, сирень. Какие именно территории Казани будут облагорожены растениями в документах не уточняется.

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