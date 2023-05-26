Технопарк «Идея» на Startup Village * 2023

24 и 25 мая в технопарке «Сколково» состоялась XI технологическая конференция Startup Village «Время инноваций» 2023. Это уникальная площадка, где основатели стартапов смогли встретиться с менторами, крупными корпорациями, учеными, футурологами и представителями власти для обсуждения технологических трендов, идей и формирования нового поколения российских предпринимателей.

Генеральный директор технопарка «Идея» Диас Сафин также посетил конференцию в Сколково:

«Технопарк «Идея» является региональным оператором Сколково в Татарстане. Конечно, мы приехали на мероприятие, чтобы в очередной раз встретиться с коллегами, обсудить и внедрить в жизнь новые идеи, посмотреть, какие инновации происходят в других регионах.

На Startup Village мы встретили наших ребят из компании «Говорун», которые стали победителями конкурса «Старт-1» программы поддержки инновационных проектов «Идея-1000», и в апреле 2022 года были профинансированы Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан»

Среди экспертов конференции были ведущие российские компании. Параллельно на 10 площадках участники из 32 стран рассказывали о своих проектах. Всего на открытие приехали 120 представителей зарубежных организаций – корпораций, стартапов, акселератов и инновационных агентств, профильных министерств, организаций содействия торговле и посольств 31 страны.

Организаторы конференции Startup Village «Время инновация» 2023 – Сколково, ВЭБ РФ при организационной поддержке университета «Синергия».

*Старап Вилладж